Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу магистрат, шофирал с 2,47 промила алкохол в кръвта. Концентрацията е установена с експертиза. Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

Според обвинението вечерта на 5 ноември 2025 г. мъжът употребил алкохол и на следващата сутрин потеглил с автомобила си, шофирайки с несъобразена с пътните условия скорост. Той навлязъл в насрещната лента на движение и ударил странично идващ срещу него автомобил.

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На местопроизшествието пристигнали екип на полицията и екип на спешна помощ. Наред с всички изследвания и след съгласие от негова страна, били взети кръвни проби за алкохол и наркотици. Физикохимическата и токсикологичната експертиза по делото показали, че обвиняемият е карал с 2,47 промила алкохол в кръвта.

Към онзи момент мъжът заемал длъжността прокурор в Районна прокуратура - Монтана. На поста бил назначен през 2006 г. с изнесено работно място. Магистратът вече не работи в институцията.

Редактор: Ивета Костадинова