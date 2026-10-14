Снимка: БТА
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Екипи на Спешна помощ приемат първото обаждане от затвора за фалшиво
Записи от спешни телефонни обаждания разкриват объркването сред служителите в затвора и операторите на спешни телефони след неуспешната екзекуция на осъдената за убийство Криста Пайк миналия месец в американския щат Тенеси.
50-годишната Пайк, която през 1995 г., заедно с тогавашния си приятел, убива Колийн Слемър, получи две дози смъртоносна инжекция на 30 септември. След като стана ясно, че приложеното количество не е довело до смъртта ѝ, тя беше откарана в болница.
Според „Асошиейтед прес“, която първа се е сдобила със записите на спешните обаждания, объркването било причинено от липсата на координация между служителите в затвора. Това вероятно е забавило оказването на медицинска помощ на Пайк.
Криста Пайк се върна в затвора, след като оцеля при неуспешна екзекуция със смъртоносна инжекция
"Би Би Си" потърси коментар от Департамента за поправителните учреждения на щата. До момента институцията не е посочила какво според нея е довело до провала на екзекуцията. Адвокатите на Пайк предполагат, че пентобарбиталът, с който била инжектирана, вероятно е попаднал под кожата ѝ, вместо да достигне кръвообращението в достатъчно количество, за да причини смъртта ѝ.
Пайк вече е изписана от болницата. В последното си съобщение за състоянието ѝ адвокатският ѝ екип предупреди, че възстановяването ѝ ще бъде продължително. Не е ясно дали тя получава някакво лечение, след като отново е върната в затвора.
Случаят поставя властите в безпрецедентна ситуация, тъй като се смята, че Пайк е единственият човек, оцелял след опит за екзекуция чрез смъртоносна инжекция. Майката на Колийн Слемър, която е сред хората, настоявали Пайк да бъде екзекутирана, определи неуспешното изпълнение на смъртната присъда като „пълен хаос“.
Тадариъл Шип, който бил приятел на Пайк по време на убийството, също остава в затвора. Той избегнал смъртното наказание, тъй като по време на престъплението все още не е бил пълнолетен.
► Объркване при повикването на спешната помощ
Последователността на събитията от вечерта на 30 септември е възстановена от американски медии въз основа на записи и стенограми от разговори със спешните служби. Документите са публикувани изцяло от изданието „Нешвил Банър“.
Първоначалното обаждане от затвора „Ривърбенд“ е направено около 20:40 ч. местно време. Екипите на спешната помощ обаче първоначално го приемат за фалшиво, тъй като обаждащият се не успява да се идентифицира чрез необходимия код.
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Изглежда, че човекът се намирал в частта на затвора, където била извършвана екзекуцията. „Тази вечер извършваме екзекуция. Приложихме 10 грама пентобарбитал. Човекът все още не е починал. Това започна преди приблизително час. Обаждаме се, за да изпратим линейка“, каза той в разговора.
Докато се опитва да установи дали сигналът е истински, Департаментът за спешни комуникации в Нешвил разменя информация с други местни служби. Объркването се задълбочава, след като в 21:07 ч. служители от централното управление на затвора заявяват, че именно те би трябвало да подадат подобен сигнал, но отричат да са направили първоначалното обаждане.
Едва около 21:11 ч. затворническите власти потвърждават, че сигналът, подаден приблизително половин час по-рано, бил истински. Тогава на спешните екипи е разрешено да преминат през портала на затвора.
По-късен разговор показва, че ситуацията била хаотична. В 21:34 ч., докато Пайк е транспортирана към болницата, един от медицинските служители моли свой колега да се увери, че затворът знае къде е откарана.
Адвокатите на Пайк все още не са коментирали публикуваните записи.
► Какво следва за осъдената
През изминалата седмица защитата на Пайк редовно информира за състоянието ѝ. По данни на адвокатите тя постепенно е възстановила способността си да ходи и да говори, преди да бъде изписана от болницата.
Защо САЩ изпитват затруднения при изпълнението на смъртни присъди
Засега не е ясно дали и кога властите в Тенеси ще направят нов опит да изпълнят смъртната присъда. Някои представители на Републиканската партия в щата настояват да бъде използван друг метод за екзекуция. Адвокатският екип на Пайк призовава губернатора на Тенеси Бил Лий да замени смъртната ѝ присъда с доживотен затвор без право на условно освобождаване. Засега Лий е преустановил екзекуциите в щата до края на годината. Продължава разследване на обстоятелствата около неуспешното изпълнение на смъртната присъда.
Междувременно ръководителят на Департамента за поправителните учреждения на Тенеси подава оставка след провала на екзекуцията.Редактор: Дарина Методиева
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