Записи от спешни телефонни обаждания разкриват объркването сред служителите в затвора и операторите на спешни телефони след неуспешната екзекуция на осъдената за убийство Криста Пайк миналия месец в американския щат Тенеси.

50-годишната Пайк, която през 1995 г., заедно с тогавашния си приятел, убива Колийн Слемър, получи две дози смъртоносна инжекция на 30 септември. След като стана ясно, че приложеното количество не е довело до смъртта ѝ, тя беше откарана в болница.

Според „Асошиейтед прес“, която първа се е сдобила със записите на спешните обаждания, объркването било причинено от липсата на координация между служителите в затвора. Това вероятно е забавило оказването на медицинска помощ на Пайк.

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"Би Би Си" потърси коментар от Департамента за поправителните учреждения на щата. До момента институцията не е посочила какво според нея е довело до провала на екзекуцията. Адвокатите на Пайк предполагат, че пентобарбиталът, с който била инжектирана, вероятно е попаднал под кожата ѝ, вместо да достигне кръвообращението в достатъчно количество, за да причини смъртта ѝ.

Пайк вече е изписана от болницата. В последното си съобщение за състоянието ѝ адвокатският ѝ екип предупреди, че възстановяването ѝ ще бъде продължително. Не е ясно дали тя получава някакво лечение, след като отново е върната в затвора.

Случаят поставя властите в безпрецедентна ситуация, тъй като се смята, че Пайк е единственият човек, оцелял след опит за екзекуция чрез смъртоносна инжекция. Майката на Колийн Слемър, която е сред хората, настоявали Пайк да бъде екзекутирана, определи неуспешното изпълнение на смъртната присъда като „пълен хаос“.

Тадариъл Шип, който бил приятел на Пайк по време на убийството, също остава в затвора. Той избегнал смъртното наказание, тъй като по време на престъплението все още не е бил пълнолетен.

► Объркване при повикването на спешната помощ

Последователността на събитията от вечерта на 30 септември е възстановена от американски медии въз основа на записи и стенограми от разговори със спешните служби. Документите са публикувани изцяло от изданието „Нешвил Банър“.

Първоначалното обаждане от затвора „Ривърбенд“ е направено около 20:40 ч. местно време. Екипите на спешната помощ обаче първоначално го приемат за фалшиво, тъй като обаждащият се не успява да се идентифицира чрез необходимия код.

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Изглежда, че човекът се намирал в частта на затвора, където била извършвана екзекуцията. „Тази вечер извършваме екзекуция. Приложихме 10 грама пентобарбитал. Човекът все още не е починал. Това започна преди приблизително час. Обаждаме се, за да изпратим линейка“, каза той в разговора.

Докато се опитва да установи дали сигналът е истински, Департаментът за спешни комуникации в Нешвил разменя информация с други местни служби. Объркването се задълбочава, след като в 21:07 ч. служители от централното управление на затвора заявяват, че именно те би трябвало да подадат подобен сигнал, но отричат да са направили първоначалното обаждане.

Едва около 21:11 ч. затворническите власти потвърждават, че сигналът, подаден приблизително половин час по-рано, бил истински. Тогава на спешните екипи е разрешено да преминат през портала на затвора.

По-късен разговор показва, че ситуацията била хаотична. В 21:34 ч., докато Пайк е транспортирана към болницата, един от медицинските служители моли свой колега да се увери, че затворът знае къде е откарана.

Адвокатите на Пайк все още не са коментирали публикуваните записи.

► Какво следва за осъдената

През изминалата седмица защитата на Пайк редовно информира за състоянието ѝ. По данни на адвокатите тя постепенно е възстановила способността си да ходи и да говори, преди да бъде изписана от болницата.

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Засега не е ясно дали и кога властите в Тенеси ще направят нов опит да изпълнят смъртната присъда. Някои представители на Републиканската партия в щата настояват да бъде използван друг метод за екзекуция. Адвокатският екип на Пайк призовава губернатора на Тенеси Бил Лий да замени смъртната ѝ присъда с доживотен затвор без право на условно освобождаване. Засега Лий е преустановил екзекуциите в щата до края на годината. Продължава разследване на обстоятелствата около неуспешното изпълнение на смъртната присъда.

Междувременно ръководителят на Департамента за поправителните учреждения на Тенеси подава оставка след провала на екзекуцията.

Редактор: Дарина Методиева