Шокираща фалшива новина засегна едно от лицата на NOVA - Десислава Банова-Плевнелиева. В онлайн пространството тя беше обявена за починала.

„Слава на Бога, че съм жива и здрава. И това доживях – да прочета за последните ми мигове, за това, че съм си отишла от този свят. Меко казано беше шокиращо за мен и семейството ми”, каза Деси Банова-Плевнелиева в предаването „Събуди се”.

Тя първа попада на видеото, което е дълго близо 15 минути и разказва за живота ѝ .

„Ако първа го беше видяла майка ми, представяте ли си какъв ужас щеше да преживее. Ами децата ми - синът ми, който е на 8 г. и вече борави с всички устройства, дъщеря ми, която е онлайн”, коментира тя.

Десислава Банова-Плевнелиева апелира към хората да са по-внимателни и да не се доверяват на подобни фалшиви информации.

Повече гледайте във видеото.