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В онлайн пространството тя беше обявена за починала
Шокираща фалшива новина засегна едно от лицата на NOVA - Десислава Банова-Плевнелиева. В онлайн пространството тя беше обявена за починала.
„Слава на Бога, че съм жива и здрава. И това доживях – да прочета за последните ми мигове, за това, че съм си отишла от този свят. Меко казано беше шокиращо за мен и семейството ми”, каза Деси Банова-Плевнелиева в предаването „Събуди се”.
Тя първа попада на видеото, което е дълго близо 15 минути и разказва за живота ѝ.
„Ако първа го беше видяла майка ми, представяте ли си какъв ужас щеше да преживее. Ами децата ми - синът ми, който е на 8 г. и вече борави с всички устройства, дъщеря ми, която е онлайн”, коментира тя.
Десислава Банова-Плевнелиева апелира към хората да са по-внимателни и да не се доверяват на подобни фалшиви информации.
Повече гледайте във видеото.
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