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Над 6,5 милиона българи имат право на глас
Четири дни до изборите за президент и вицепрезидент на България. Подготовката за вота е в заключителната си фаза. Продължава транспортирането на изборните книжа до всички точки на страната и до 60 държави, където ще бъдат разкрити секции за гласуване.
Право на глас на изборите ще имат 6 милиона и 590 хиляди българи, като 46 хиляди от тях са включени в избирателните списъци за първи път.
Надпреварата за "Дондуков" 2: Нова битка, стари играчи (ВИДЕО)Редактор: Мария Барабашка
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