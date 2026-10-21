Четири дни до изборите за президент и вицепрезидент на България. Подготовката за вота е в заключителната си фаза. Продължава транспортирането на изборните книжа до всички точки на страната и до 60 държави, където ще бъдат разкрити секции за гласуване.

Право на глас на изборите ще имат 6 милиона и 590 хиляди българи, като 46 хиляди от тях са включени в избирателните списъци за първи път.

Надпреварата за "Дондуков" 2: Нова битка, стари играчи (ВИДЕО)

Редактор: Мария Барабашка