Мъж беше осъден на шест години затвор за предлагане и даване на подкуп от 400 лева на полицай в София.

Според обвинението на прокуратурата на 1 февруари 2025 г. на бул. „Христо Ботев“ в столицата мъжът предложил и дал парите на полицейски служител на "Пътна полиция", за да избегне проверка за правоспособност и за техническата изправност на управлявания от него автомобил. Целта на подкупа била и да не бъде съставен акт за установено административно нарушение.

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Мъжът е осъждан, безработен и с основно образование. Той никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Съдът наложи шест години лишаване от свобода при първоначален строг режим, както и глоба в размер на 7000 евро.

Присъдата подлежи на обжалване.

Редактор: Цветина Петрова