15-годишен младеж намушка смъртоносно с нож служител в бившето си училище в Полша и рани още двама възрастни, ден след като при подобно нападение в полска гимназия пострадаха 9 души.

Полицията е задържала момчето след атаката в началното училище „Йоан Павел II“ в Лешчидол-Новини, малък град на 70 км североизточно от Варшава.

„Служителят на училището беше първият човек, нападнат от бившия ученик. След това учител и директорът на учебното заведение успяха да го обезвредят, въпреки че той ги нападна", заяви говорителят на полицията във Варшавския регионКатажина Кухарска.

37-годишният служител починал от раните си.

Най-малко десет ранени при нападение с нож в полско училище (СНИМКА)

Полицията съобщи още, че е задържала 17-годишно момче в друг полски град, след като то заявило, че възнамерява да направи „нещо грандиозно“ в училището си. При претърсване на апартамента му полицаите открили чанта с два ножа.

Редактор: Дарина Методиева