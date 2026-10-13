Счетоводител е заподозрян, че е присвоил 450 000 евро от две фирми във Враца. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Случаят е разкрит на 12 октомври след разследване на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“.

Обвиниха счетоводителка в присвояване на пари от училище във Великотърновско

Според събраните до момента данни счетоводителят присвоил парите в рамките на сравнително кратък период през 2026 г. Средствата са собственост на две търговски дружества, работещи във Враца.

Заподозреният е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за длъжностно присвояване, извършено като продължавано престъпление. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около предполагаемото присвояване.

Редактор: Цветина Петкова