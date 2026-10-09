Снимка: БГНЕС
В резултат на удара жената получила тежки наранявания и починала същия ден
Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу 49-годишен към момента на деянието ватман за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие в столицата.
Според обвинението на 9 декември 2024 г. около 10:20 ч. ватманът управлявал трамвай по бул. „Мадрид“ в София, в посока от ул. „Черковна“ към ул. „Васил Друмев“. В района на кръстовището с ул. „Люлебургас“ той нарушил правилата за движение по пътищата, като не проявил необходимото внимание към пресичаща пешеходка и не предприел действия за предотвратяване на инцидента.
Два трамвая се удариха в София
В резултат на удара жената получила тежки наранявания и починала същия ден в болница „Пирогов“.
Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.Редактор: Ивета Костадинова
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