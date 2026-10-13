Софийският градски съд повторни осъди Чавдар Бояджиев на доживотен затвор, след като бе признат за виновен за три убийства, съобщиха от Прокуратурата.

Според обвинението на 6 април 2022 г. в село Лозен той умишлено е причинил смъртта на М. С. по особено мъчителен за нея начин. За това престъпление съдът му наложи доживотен затвор.

На 3 август 2023 г., отново в землището на Лозен, Ч. Б. умишлено е убил Я. В. За това деяние, извършено след друго умишлено убийство, за което все още не е имало влязла в сила присъда, той получи наказание доживотен затвор без право на замяна.

Съдът го призна за виновен и за опит за изнудване на И. К. Според обвинението в ранните часове на 4 август 2023 г. Бояджиев се е опитал чрез сила и заплахи да принуди мъжа да му даде пари, но той отказал. Деянието е било придружено с отнемане на имущество и убийството на И. К.

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По делото е установено и незаконно притежание на огнестрелно оръжие и боеприпаси. За това обвинение Ч. Б. получи три години лишаване от свобода.

Въпреки че за отделните престъпления са определени различни наказания, съдът наложи едно общо най-тежко наказание – доживотен затвор без право на замяна.

Разследването е проведено от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Обвинителният акт е внесен в съда на 20 януари 2025 г.

По-ранна присъда по делото е била отменена от Софийския апелативен съд, който е върнал делото за ново разглеждане. Новата присъда на СГС подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Редактор: Габриела Павлова