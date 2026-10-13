Снимка: БГНЕС
Делото беше подновено преди месеци, след като присъдата му беше отменена
Софийският градски съд повторни осъди Чавдар Бояджиев на доживотен затвор, след като бе признат за виновен за три убийства, съобщиха от Прокуратурата.
Според обвинението на 6 април 2022 г. в село Лозен той умишлено е причинил смъртта на М. С. по особено мъчителен за нея начин. За това престъпление съдът му наложи доживотен затвор.
На 3 август 2023 г., отново в землището на Лозен, Ч. Б. умишлено е убил Я. В. За това деяние, извършено след друго умишлено убийство, за което все още не е имало влязла в сила присъда, той получи наказание доживотен затвор без право на замяна.
Съдът го призна за виновен и за опит за изнудване на И. К. Според обвинението в ранните часове на 4 август 2023 г. Бояджиев се е опитал чрез сила и заплахи да принуди мъжа да му даде пари, но той отказал. Деянието е било придружено с отнемане на имущество и убийството на И. К.
Подновяват делото за двойното убийство в село Лозен, отмениха доживотната присъда на убиеца
По делото е установено и незаконно притежание на огнестрелно оръжие и боеприпаси. За това обвинение Ч. Б. получи три години лишаване от свобода.
Въпреки че за отделните престъпления са определени различни наказания, съдът наложи едно общо най-тежко наказание – доживотен затвор без право на замяна.
Разследването е проведено от Столичната дирекция на вътрешните работи под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура. Обвинителният акт е внесен в съда на 20 януари 2025 г.
По-ранна присъда по делото е била отменена от Софийския апелативен съд, който е върнал делото за ново разглеждане. Новата присъда на СГС подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.Редактор: Габриела Павлова
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