Над 10 800 домакинства в София ще могат да подменят отоплителните си уреди с подкрепата на програма „Околна среда“. Столичната община даде старт на проекта за подмяна на печките на твърдо гориво с по-екологични. Директорът на Дирекция „Климат, енергия и въздух“ Марин Маринов каза в ефира на NOVA NEWS, че програмата с безвъзмездна помощ от 37 милиона евро, а целта е да бъдат подменени отоплителните уреди на домакинства, които в момента са на въглища, дърва и твърдо гориво с екологични алтернативи.

„Алтернативите са термопомпи въздух-въздух – климатици, термопомпи вода-въздух, вода-вода и отоплителни уреди на пелети. За първи път се въвежда и възможността за монтаж на фотоволтаични системи за собствена употреба. Фотоволтаиците ще се разполагат например върху къщите, като трябва да бъдат на здрава конструкция, на покрив и да има възможност за присъединяването им към мрежата на домакинството“, уточни Маринов.

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По думите му най-важният критерий за получаване на помощта е социалният, т.е. домакинството трябва да получава помощи, за да може да се възползва от програмата. „Идеята на тази мярка е домакинствата, които изберат термопомпи или други електрически машини, да могат да покрият сметките си за ток, тъй като това са социално уязвими домакинства и за тях ще бъде по-добре и по-евтино“, каза той.

Марин Маринов допълни, че напълно безплатно ще бъде осигурена техническа подкрепа, демонтаж и рециклиране на старите отоплителни уреди, както и монтаж, въвеждане в експлоатация и инструктаж за новите машини, също и гаранционна поддръжка и технически преглед след първия отоплителен сезон.

„От 2-и ноември отваряме специализирани офиси. Първите ще бъдат в районите „Красна поляна“, „Надежда“ и „Изгрев“, а поетапно до края на ноември, ще отворим още 3 офиса в ж.к. „Бенковски“, Горубляне и Студентски град“, посочи още той.

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Маринов допълни, че първоначално програмата ще бъде отворена за физически лица, като първият прием ще бъде 3 месеца, след което ще спре за един месец, за да бъдат разгледани заявленията и да започнат фактическите демонтажи и монтажи.

„Целта е да не ги правим в отоплителния сезон, за да не взимаме единствената алтернатива на гражданите за отопление. Напролет ще бъдат подменени първите устройства. През целия период на проекта до 2029 година ще има приеми, които ще бъдат на по-кратки периоди със спирания за по един месец, за да може да се натрупат заявления“, обясни Маринов.

Той каза още, че тази мярка цели да махне твърдото гориво от печките и фините прахови частици, които са основният замърсител при отоплението с дърва и въглища и са основният проблем в зимните месеци за града.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова