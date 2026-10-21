Административен пропуск в германското Министерство на финансите доведе до неочаквано ранно влизане в сила на по-високите данъци върху цигарите и останалите тютюневи изделия. Вместо от началото на 2027 г., новите ставки вече са в сила.

Промените бяха окончателно одобрени от германския парламент в петък, като първоначалният план предвиждаше значително увеличение на акцизите от следващата година. При публикуването на закона обаче била допусната грешка, вследствие на която за начална дата на действието му бил посочен 21 октомври.

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От финансовото министерство признаха за пропуска и обявиха, че вече работят по отстраняването му.

„В документите е допусната техническа грешка относно датата на влизане в сила“, уточниха от ведомството.

Ситуацията създава сериозно затруднение за производителите на тютюневи изделия. Според вече действащите разпоредби те трябва незабавно да започнат да плащат значително по-високи акцизи.

На практика обаче изпълнението на новите изисквания е невъзможно, тъй като необходимите акцизни бандероли все още не са осигурени. Така техническата грешка поставя тютюневия сектор в необичайна ситуация - новите данъчни правила формално вече действат, но производителите не разполагат с необходимите средства, за да ги спазят. Германските власти са започнали процедура за поправка на датата, така че увеличението да влезе в сила според първоначално предвидения график.

Редактор: Цветина Петкова