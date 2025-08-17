Фитнес треньорът Мартин Гергов намери късмета си в предаването „Сделка или не“ и със спечелените пари си купи колело, за да стигне с него чак до Дубай. Защо иска да измине близо 6 000 километра през седем държави, какво ще търси по пътя и как една мечта може да се превърне в кауза? Повече за интересния и смел участник разказва репортерът на NOVA Юлиян Стоянов.

Според Мартин, който направи запомнящо се участие в “Сделка или не”, мечтата му бе да спечели пари, за да си купи велосипед. "Вярвам, че когато човек прави нещо от сърце, той винаги печели", сподели той.

Месеци наред Мартин търси спонсори за своето дубайско приключение. След като не намира кой да му даде пари, съдбата му се усмихнала в “Сделка или не”. Вдъхновението му дошло след предишно пътуване до емирствата.

"Дойде ми идеята да направя един преход с колело. Що с колело и аз не знам. Аз съм си от силов трибоец, не съм колоездач", разказва Мартин Гергов.





Предстои му да мине с колелото си 5794 км. от България през Гърция, Турция, Ирак, Саудитска Арабия, Кувейт и Катар, за да стигне до Дубай. Вдъхновение черпи от Иракчанин, който решава да тръгне от Брюксел за Багдад. Именно Ирак е държавата, която най-много го притеснява първоначално.

"Кадърно момче, което открих във фейсбук. Писах му и му казах че ще се радвам да е мой гост. Даде ми такова съвети, че ако не беше той щеше да ми е много трудно по пътя", допълва фитнес треньорът.

Мартин настанил иракчанина в дома и заедно качили снимка в социалните мрежи. Последвали десетки съобщения от иракчани към Мартин.

"Благодаря ти че помогна на нашия брат, иракския народ ще ти помогне. И така Ирак стана страна която ми подава ръка. Ако си в някое село и няма къде да спиш, отиваш да спиш в джамията и там ще те приемат. Също така иракчаните са много гостоприемни. Попитах чат да ми направи един бюджет за Ирак колко ще ми струва като пари - то ми каза, че хората са много гостоприемни и най-вероятно няма да давам пари за храна", разкрива Мартин.



Приключенецът няма точни срокове за пътуването си до Дубай, но поне ще са 2 месеца. Тренира поне два пъти в седмицата за своето дубайско приключение. В понеделник е отишал до Дупница, което са 96 км, а след това още 143 км до Враца. И екипировката му е готова, жълтата чанта зад раницата е палатката му, в която ще прекара 6 нощи в седмицата. На седмия планира да бъде в хотел, за да може да си вземедуш и да изпере дрехите.



"Имам тефтер,в който съм си записал какво имам по дисагите, това е крем за мазане. Това е кучегон, най вече за Турция, че там са като мечки, мокри кърпички, по-добра работа вършат, два телефона. Велосипедът си има и име - лейди Уонг от китайски уонг значи дракон", разкрива повече детайли фитнес треньорът.

Най-ценна обаче му е водата, защото на такъв път се пие по 10 литра на ден. Колелото на Мартин ще бъде най-добрият му приятел в близките месеци, разчита да бъде и негова охрана.

Ако някой се приближи тайно докато спя и избегне камерата ми за нощно виждане и тръгне да краде - гледайте. И ако още веднъж пипнете, е това няма как да не ме събуди", демонстрира Мартин.

Целта на това предизвикателство е и лична. Мартин иска да привлече внимание към обезлюдяването на българските села и да вдъхнови за тяхното възраждане.

"Един ден, вярвам, че ще дойде и този момент, да мога да направя да възкръснат българските села отново. Като човек от село, знам какво и знам какво са сега селата. Докато в Дубай от пустинята правят рай, при нас е обратното - от рая правим пустиня, селата ни обезлюдяват", категоричен е участникът от “Сделка или не".



Редактор: Райна Аврамова