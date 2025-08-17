В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Гергана Стаменова от Костенец.

Гергана започна своята игра с кутия номер 4, но бързо я замени за номер 9. Когато последствие отвори кутия 4 и откри в нея само 2 лв., разбра че е взела правилно решение. Големите суми обаче изчезваха една след друга и офертите на Банкера бяха скромни. Гергана отказа 1000 лв., 750 лв. и 2200 лв. и успя да запази две сериозни суми. В последните три кутии останаха 0,10 лв., 15 000 лв. и 25 000 лв. Тя получи възможност отново да смени и взе при себе си кутия 24. Последният й избор я направи истински щастлива, тя успя да открие кутията с 0,10 лв. и в последните две останаха 15 000 лв. и 25 000 лв. С последната си оферта, Банкерът й даде отново избор с коя кутия да завърши играта. Тя реши да остане с номер 24, която й донесе печалба от 15 000 лв. След колебания и напрежение, щастието за Гери дойде на финала и тя си тръгва от „Сделка или не“ с добра печалба и много емоции.

