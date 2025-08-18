В епизода на "Кошмари в кухнята" този понеделник от 20.00 ч. по NOVA шеф Манчев отново ще изживее кошмарите на романтично меню, гарнирано с много страст и още повече хаос. Кулинарният стратег ще бъде изправен пред задачата да възроди реда в романтичен ресторант във възрожденско Карлово, родния град на Апостола.

Един ресторант с три имена, трима управители и две тъщи има спешна нужда от вещи напътствия и твърда ръка. Александър Костадинов управлява и стопанисва хотел "Карлово". Той е завършил военно училище и 10 години е бил военнослужещ. Бил е на мисии като преводач в Косово и Кербала. През 2008 година напуска армията и започва бизнес с внос и търговия на автомобили, а от скоро навлиза в ресторантьорския бизнес. Военната подготовка обаче не му достига да въведе ред и организация в ресторанта.

Заедно с приятел решават да популяризират Карлово като романтична дестинация. Въвеждат и романтично меню и атракции в ресторанта. Само няколко месеца по-късно бизнес романтиката отлита в лицето на бизнес партньора, а заедно с него разперва криле и целият персонал.

Това е и причината в Карлово да кацне шеф Манчев. За първи път той ще дегустира подобно меню. Изборът му пада върху "романтично сърце" и не толкова романтичен свински врат "со трапист" и паниран лук. Следва скорострелна диагноза – предястието е основно, а свинският врат, приготвен по сръбска рецепта, не отговаря на съдържанието. За капак подправките са по-подходящи за кебапчета, а зелената салата – сбъднат кошмар.

Кулинарната проверка в кухнята е с по-тревожни резултати, а водеща причина е липса на организация и разпределение на отговорностите и задълженията. Клиентите чакат за една салата колкото за основно ястие.

Ще успее ли шеф Манчев да подготви меню, в което романтиката да не присъства само в заглавията на ястията, но и да включва подходящите продукти – афродизиаци, които да допаднат на клиентите? И може ли да се справи с трима управители и две тъщи?

