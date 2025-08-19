В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Дарин Ашиков от София.

Дарин излезе за своята игра с кутия номер 7, която смени с номер 5 на първата оферта на Банкера. Следващите оферти от 3500 лв. и 1999 лв. отказа, но това бяха и единствените парични оферти в неговата игра. Отново получи възможност да смени кутията си и този път реши да размени номер 5 за номер 20. Големите суми обаче изчезваха една след друга и в последните две кутии останаха 0.01 лв. и 100 лв. В последен опит да намери кутията с по-високата сума, Дарин прие последната оферта за смяна на кутиите и си върна кутия номер 5, в която откри 100 лв. Играта на Дарин не се разви по най-добрият начин, но накрая все пак успя да се отърве от монетата и да спечели макар и не много високата печалба от 100 лв.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” този вторник вечер от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова