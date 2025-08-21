В петък в "Твоят ден" ще видите:

Без потребителска такса: Защо от Българския лекарски съюз призоваха да отпадне преизчислението на потребителската такса за пациентите?

Геополитически ходове: Какво предстои след началото на новата военна операция на Израел в Газа?

Психология зад волана: Какво издава начинът, по който шофираме, за това какви хора сме?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Цветисиана Костова