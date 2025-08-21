Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
Без потребителска такса: Защо от Българския лекарски съюз призоваха да отпадне преизчислението на потребителската такса за пациентите?
Геополитически ходове: Какво предстои след началото на новата военна операция на Израел в Газа?
Психология зад волана: Какво издава начинът, по който шофираме, за това какви хора сме?
„Твоят ден" от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS. Редактор: Цветисиана Костова
