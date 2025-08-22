Забавен съботен ден в търсене на любовта, семейно щастие и безценните приятелства, които продължават цял живот очаква зрителите с филмите по NOVA. Кино маратонът започва в 10.00 ч. с романтичната лента на режисьора Йофи Рис „Лято в Миконос", която разказва историята на една млада и красива жена - Яна, която планираната почивка на остров Миконос. Тя е изправена пред истинска изненада, когато майка й Сузанe урежда среща с биологичния й баща – Йенс, с когото тя няма връзка от години… Как ще се развие жадуваната почивка на приказния остров и ще срещне ли най-неочаквано сродната си душа?

По-късно от 13.00 ч. романтичната комедия „Кучешки живот 2“ ще ни разкаже историята за верния домашен любимец и ще ни накара да осъзнаем, че някои приятелства продължават повече от един живот. Кучето е не само най-добрият приятел на човека, но то намира смисъла на своето съществуване в живота на хората, които среща. „Кучешки живот 2” е продължение на филма от 2017 г. „Кучешки живот” и е базиран на едноименния роман на американския хуморист, мотиватор и писател Уилям Брус Камерън от 2012 година. След като отново се събира с Итън (Денис Куейд), Бейли (с гласа на Джош Гад) живее щастливо във ферма в Мичиган заедно с него и съпругата му Хана (Марг Хелгенбергер). Той обича новия си приятел: малката дъщеря на Итън и Хана Си Джей (Катрин Прескот), особено когато тя тайничко му дава бекон, докато семейството се храни. Когато Итън осъзнава, че душата на старото куче Бейли се кани да напусне този свят той моли Бейли да открие Си Джей и да я пази. Прероден като кутре, Бейли става куче на Си Джей и споделя приключенията си с нея и най-добрия й приятел. За кутрето Си Джей е новото попълнение в глутницата, която има завинаги неговата безкрайна обич и подкрепа. Колкото ѝ животи да му отнеме това, Бейли винаги успява да открие господарката си, за да се грижи за нея. Ще успее ли Бейли да закриля порасналото момиче и през какви трудности ще му се наложи да премине?

Кино маратонът продължава в 15.10 ч. в компанията на звездите Денис Куейд и Рене Русо, които се превръщат в перфектната двойка в комедията “Твоите, моите и нашите“. Филмът разказва за двама самотни родители, които се женят само за да попаднат на няколко неочаквани разрушители на семейното щастие – собствените им деца. Адмирал Франк Бърдсли (Куейд), вдовец с осем деца, ръководи семейството си като екипаж на боен кораб. Подреденият живот на Франк сменя посоката, когато той импулсивно се жени за отдавна изгубената си любов от гимназията Хелън (Русо), волна модна дизайнерка с десет собствени деца. За съвсем различните семейства на Франк и Хелън това е война от пръв поглед. Така че децата скрояват план – да саботират брака. Следва яростна битка, но и няколко сгряващи сърцето изненади...

Не пропускайте развръзката в романтиката „Лято в Миконос“ от 10.00 ч., семейната лента „Кучешки живот 2“ от 13.00 ч. и комедията „Твоите, моите и нашите“ от 15.10 ч. тази събота по NOVA

Редактор: Райна Аврамова