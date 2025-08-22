В съботната вечер от 20.00 ч. зрителите на NOVA ще се насладят на приключенски екшън „Мулан“ на Disney, пресъздаващ историята за легендарната жена-войн живяла в Китай. Смелата млада жена рискува всичко, водена от любовта към семейството и страната си и се превръща в един от най-великите воини, които Китай е познавал. Когато китайският император издава указ, според който по един мъж от семейство трябва да служи в императорската армия, за да защитава страната от северните нашественици, Хуа Мулан решава да освободи баща си от дълга му към родината и императора.

В семейството единственият мъж е възрастният ѝ баща, който някога е бил уважаван воин, но сега е прекалено немощен и не би оцелял в още една битка. Мулан е най-голямата дъщеря на почетния воин и решава да заеме мястото на болния си баща. Преоблечена като мъж, Хуа Джун е подложена на изпитания на всяка крачка и трябва да използва вътрешната си сила и дух, за да разгърне истинския си потенциал. Ако някой разбере тайната на Мулан, наказанието ще бъде твърде сурово, но след зрелищната й битка с Хан и страховита вещица, тя се превръща в истинска легенда. Това е епично пътешествие, което ще я превърне в прославен воин и ще ѝ спечели уважението на един благодарен народ... и на един горд баща.

