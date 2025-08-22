Самюел Джаксън, Колин Фарел, Мишел Родригес, Ел Ел Кул Джей и Джеръми Ренър ще се впуснат в рискована операция в екшън – трилъра "S.W.A.T. - Специален отряд" тази събота вечер от 22.20 ч. по NOVA. Лентата е римейк на едноименния популярен сериал от началото на XX век, а режисьор е Кларк Джонсън, известен с работата си по култови поредици като "Наркомрежа" и "Вътрешна сигурност".

Колин Фарел влиза в ролята на Джим Стрийт - бивш член на специалния отряд SWAT, който е изгонен от полицията заедно с партньора си, след рисковани действия по време на обир със заложници. За Стрийт работата в полицията е всичко и той приема понижението с надеждата, че някой ден отново ще облече униформата. Шансът идва, когато командирът Дан Харелсън (Самюел Джаксън) получава задача да събере и обучи петима полицаи за новия специален тактически отряд SWAT. След седмици усилени тренировки, новият отряд получава бойното си кръщение, когато известен наркобос (Оливър Мартинес) дръзко предлага 100 млн. долара за всеки, който го измъкне от затвора.

Не пропускайте развръзката в екшън–трилъра "S.W.A.T. - Специален отряд" тази събота вечер от 22.20 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова