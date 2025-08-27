-
Анонимни въпроси променят всичко в „Диви и красиви“
Методиеви срещу Стоицеви в "Семейни войни"
Истинска театрална драма в турски ресторант в „Кошмари в кухнята“
Скромна печалба в "Сделка или не"
Водно предизвикателство разделя участниците по двойки в „Диви и красиви“
Емоционална игра в "Сделка или не"
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:
620 евро минимална работна заплата от 1 януари предвижда проект на социалното министерство. Ще постигнат ли съгласие работодатели и синдикати?
След като Сърбия ни върна Никола Николов- Паскал: Как българските власти ще продължат разследването срещу сочения за контрабандист номер 1?
Нов закон ще регулира атракционите по морето. Какво се променя и кога влизат в сила новите изисквания?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Цветисиана Костова
