В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Андриана Димитрова от София.

Андриана излезе с кутия номер 4, с която остана до края на играта, решена да играе с това, което е изтеглила. Отхвърли първите оферти от 2600 лв. и 2500 лв., но големите суми намаляваха с всяка следваща отворена кутия и предложенията на Банкера ставаха все по-ниски. Тя отново отказа 1300 лв., 1000 лв. и оферта за смяна на кутиите и така достигна до финала на своята игра, където останаха три неразкрити кутии с 10 лв., 750 лв. и 1500 лв. Отхвърляйки сигурна сума от 700 лв., тя отвори една последна кутия, в която се криеха 750 лв. Края на играта постави Андриана пред избор дали да остане с кутия номер 4 или да я смени с последната срещу нея. Тя отново се довери на своята кутия, която ѝ донесе печалба от 10 лв. Залагайки на късмета, Андриана не успя да достигне до голяма сума, но емоциите от участието ѝ в „Сделка или не“ ще останат нейната най-голяма награда.

Редактор: Райна Аврамова