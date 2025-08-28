Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
След като Москва изстреля над 600 дрона срещу Украйна – как ще продължи конфликтът и възможно ли е постигането на мир?
Дни преди старта на новия политически сезон. Опозицията готви нов вот на недоверие срещу властта. Ще оцелее ли правителството?
И още: Преди голямото прибиране от летните почивки. Какви са правата ни като пътници във въздушното пространство и на кого можем да сигнализираме при нередност?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS. Редактор: Мария Барабашка
