В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Ивая Иванова от София.

Ивая започна играта си с кутия номер 12. Отказа първата оферта от 3000 лв., не подозирайки, че това ще бъде единствената парична оферта в нейната игра. Всички останали оферти до края бяха за смяна на кутията. Тя отказа три от тях, но в средата на играта всички големи суми бяха разкрити, а най-голямата печалба в неотворените кутии беше 1500 лв. Ивая реши да замени кутия 12 с кутия 7, които остави като последни на финала. В едната имаше 1 лв., а в другата 1500 лв. За съжаление се оказа, че е разменила и последната по-голяма сума и е взела при себе си с кутия 7 едва 1 лв., който спечели от своето участие в „Сделка или не“. Този път Банкера победи, но всичко може да се промени в следващата игра, когато срещу него се изправи нов играч, който ще се осмели да го предизвика и да се опита да грабне голямата печалба.

Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте “Сделка или не” този петък от 18:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова