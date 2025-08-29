-
Емоционални сблъсъци и драматична размяна на гривни в „Диви и красиви“
Николови се противопоставят на Стоицеви в "Семейни войни"
Взискателен собственик провокира своите служители в „Шеф под прикритие“
Смяна на кутиите и силни емоции в "Сделка или не"
В „Твоят ден” на 29 август ще видите
Баджанаци се противопоставят на Стоицеви в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA
Живот в сянката на контрабандата. Ще проговори ли митичният Паскал за покровителите си от властта?
Наръчник за оцеляване в края на лятото. Съветите на дерматолога д-р Самер Шокър.
Морето носи нейния глас. Михаела Филева – едно лице с много таланти.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.
Редактор: Райна Аврамова
