„Събуди се“: Ще проговори ли митичният Паскал за покровителите си от властта?
Емоционални сблъсъци и драматична размяна на гривни в „Диви и красиви“
Николови се противопоставят на Стоицеви в "Семейни войни"
Взискателен собственик провокира своите служители в „Шеф под прикритие“
Смяна на кутиите и силни емоции в "Сделка или не"
В „Твоят ден” на 29 август ще видите
Темите и гостите в предаването от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA
Какво означава посещението на Урсула фон дер Лайен у нас? Бившият военен министър Тодор Тагарев.
За честта на пациента. Колко ще ни струва таксата при личния лекар? Д-р Гергана Николова.
Есента чука на вратата, но лятото не бърза да си тръгва. Климатологът Христо Попов.
Една очаквано добра комбинация. Краси Балъков и Боро Първи – заедно за децата.
Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
