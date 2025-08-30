Какво означава посещението на Урсула фон дер Лайен у нас? Бившият военен министър Тодор Тагарев.

За честта на пациента. Колко ще ни струва таксата при личния лекар? Д-р Гергана Николова.

Есента чука на вратата, но лятото не бърза да си тръгва. Климатологът Христо Попов.

Една очаквано добра комбинация. Краси Балъков и Боро Първи – заедно за децата.

Темите и гостите в предаването тази неделя от 7.50 до 10.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова