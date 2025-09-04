-
Днес започва 25-ият юбилеен майсторски клас на оперната дива
Тазгодишното издание, организирано отново от Нов български университет, събра на първи тур рекордните 140 певци от 30 държави. От тях 37 бяха допуснати до прослушване на живо, което се провежда днес в Софийската опера и балет. Обучението ще продължи до 19 септември, когато лауреатите ще се представят в празничен Галаконцерт. На финала Райна Кабаиванска ще обяви новите стипендианти на нейния благотворителен фонд, наградени със стипендии за специализация в Италия и в България, и за подпомагане началото на тяхната международна кариера.
25-и юбилеен Майсторски клас за млади оперни певци
„Аз винаги очаквам нещо. Затова непрекъснато работя. За да има нещо ново, нещо младо. Пеенето е въпрос на голям талант. Пеенето се учи с години, с много техника, с много готовност и с много, как да кажа, жертви. И аз се надявам, че ще намеря и тази година, много млади български талантливи гласове“, споделя оперната прима Райна Кабаиванска.
NOVA е медиен партньор на юбилейния XXV Международен майсторски клас.
