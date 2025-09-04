Четири лапи започва дейността си в България именно чрез Парка за танцуващи мечки. Историите на животните са много тежки, но всички спасени 15 вида вече се чувстват добре и бележат огромен прогрес, който е видим заради зимния сън, който всички мечки вече спят. Най-красноречивият пример е с мечето Монти.

ЧЕТИРИ ЛАПИ България: Четвърт век със сърце за животните

„Мечето го намерихме в стая в хотел като атракция, там е живяло повече от година най-вероятно и когато дойде при нас той беше много малък и същевременно много страхлив. В момента мечето е 14-годишно и е изключително едър и голям здрав мечок, тежи повече от 250 кг.“, разказва Величка Тричкова от Парка за танцуващи мечки.

Последният случай с мечка, която чрез изтезания е принуждавана да танцува е от Северна Македония през 2022 година. И макар, така нареченото мечкадарство да се счита за минало, има нови начини за човешка жестокост към животни.

„В момента сме се насочили към намирането и спасяването на мечки, които са гледани просто за удоволствие, за показване в хотели, има и такива неща, и то в 21 век, в който живеем, хората обичат да си ги държат като вид трофеи, да кажат, че те са покорили най-силното същество на света“, споделя Никола Попкостадинов, директор на Парк за танцуващи мечки Белица.



Паркът днес се разполага на 120 декара, а всяка мечка живее в пространство, като в естествената й среда.

„И от всеки от нас зависи, примерно посетителите на парка, когато го напускат, да го напускат не само с усмивка, а и да го напускат с промяна и мисъл, че в ръцете на всеки един от нас е да се погрижим за животните, те нямат глас, ние трябва да го направим“, апелира Венцеслава Тасева, директор на фондация „Четири лапи“ България.

Редактор: Боряна Димитрова