Година след като спечели най-екстремното риалити в ефира, Мартин Кънев гостува в студиото на „Събуди се", за да сподели как се развива животът след победата. Шампионът разказа как е похарчил голямата награда и повдигна завесата за новия сезон на „Игри на волята“.

Победителят от шести сезон на „Игри на волята“ Мартин Кънев определи изминалата година след победата му като „година на приключения и на промени“.

„Много неща се смениха, работата ми се промени. Вижданията ми също. В момента се занимавам с онлайн бизнес и развивам всичките си начинания в интернет.“

Мартин все още не е оставил преживяването си в „Игри на волята“ зад гърба си, тъй като е голям фен на предаването.

Един от най-любопитните въпроси, които получава, е какво е направил с голямата награда. Мартин обясни, че е разпределил сумата в три направления. Част от парите са отишли за финансиране на новите му проекти и начинания, друга част е инвестирал, а малък дял е дарил на конкретни хора.

Като един от малкото хора, гледали първия епизод на новия седми сезон, Мартин сподели и своите първи впечатления. Според него епизодът е много интересен, а визитките на участниците са „много пъстри, много колоритни и много полярни“. Той сподели своето мнение и за двамата нови герои във формата, чиито визитки вече са достъпни онлайн. Теодор Чикагото му изглежда „здрав и добре подготвен“, а инфлуенсърката Гергана, която има над 1 милиард гледания в TikTok, според него ще бъде най-силна в социалната игра.

Мартин смята, че новият сезон ще бъде надграден по сложност и интерес, като ще има нови компоненти на Арената и нови елементи на племенните съвети.

„Нашият сезон беше сбор от всички идеи и концепции от предходните сезони. В седми сезон навярно ще видим съвсем различни неща. Съвсем нови стратегии и концепции. Разбрах, че и Съветите ще са различни. На Арената ще има и нови компоненти. Това, което ме впечатли от епизода, който успях да гледам предварително е, че новите участници са с по-утвърдени характери, което може да доведе до доста интриги и конфликти, тъй като всеки ще отстоява твърдо своето мнение. Доста от хората се преминали по тежък път, който ги е оформил със солиден характер и мнение, което ще отстояват твърдо.“

За радост на феновете си, Мартин Кънев ще се завърне отново на Арената, за да участва в кастинг битка за предстоящия All Stars сезон. Той призна, че е бил силно развълнуван и притеснен, все едно стъпва там за първи път. „Опонентът ми беше много здрав и подготвен. За съжаление, малко преди битката, се сецнах.“

За финал, шампионът сподели и каква е следващата му голяма мечта – развитие в професионален и кариерен план в онлайн средите.

