309. Толкова деца изгуби България в катастрофи за последните десет години. Възможно ли е обаче да спасяваме, а не да убиваме по пътищата? Отговорите търсят журналистът Мия Димитрова и операторите Георги Георгиев и Мартин Ангелов тази събота в „Темата на NOVA”.

Докато проблемите с пътната инфраструктура у нас все още чакат решения, статистика за жертвите и пострадалите продължава да белязва десетки опасни участъци из страната. Дори и когато пътят е лош обаче, секундите за реакция в критичен момент могат да бъдат удължени. И да не се стига до инцидент.

Екипът на NOVA ще заведе зрителите и на пистите на една от най-големите академии за безопасно шофиране в Югоизточна Европа. Там в реални условия екип от експерти показва как да избегнем най-честите шофьорски грешки и защо разлика в скоростта от 10 км/час може да се окаже фатална.

А какво всъщност означава всеки един живот на пътя и как можем да го спасим? Актрисата Йоанна Темелкова и съпругът – актьорът Мартин Гяуров излизат от познатите си роли, за да се включат в социален експеримент – като шофьори, пешеходци и…. родители. Монтажът на предстоящия епизод е дело на Методи Андонов.

Очаквайте „(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“, на 13 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.