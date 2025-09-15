Във вторник в "Твоят ден" ще видите:

Бум на кредитите преди влизането в еврозоната, отчитат финансовите консултанти. За какво се теглят заеми и правят ли хората неразумни инвестиции и покупки?

Смъртоносен удар след висока скорост. Мъж загина при катастрофа в София, шофирал е с 218 км/ч.

Чатбот пое поста на министър на обществените поръчки в Албания. Приложима ли е подобна мярка и у нас?

Редактор: Цветина Петрова