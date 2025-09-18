В петък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:

Възрастта за пенсия и размерът ѝ като процент от заплатата – дебатите преди бюджета. В студиото: Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

И още: Цените на храните и парите за земеделие – гост бившият шеф на комисията по земеделие в парламента Пламен Абровски.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева“, след новините в 17 часа.

Редактор: Мария Барабашка