В „Твоят ден” на 19 септември ще видите
Изложението „Уча в чужбина“ представя възможностите за обучение във водещи университети извън страната
Сблъсъкът на капитаните решава съдбата на един от номинираните в “Игри на волята”
„На кафе“ с Мартина, Фифо и Гешев, които коментират „Игри на волята“
Водещите на Big Brother Алекс Богданска и Башар Рахал обещават цветно и различно предаване
Маските падат с първия полуфинален тест за двойките в „Диви и красиви“
В петък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Възрастта за пенсия и размерът ѝ като процент от заплатата – дебатите преди бюджета. В студиото: Председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.
И още: Цените на храните и парите за земеделие – гост бившият шеф на комисията по земеделие в парламента Пламен Абровски.
Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева", след новините в 17 часа.Редактор: Мария Барабашка
