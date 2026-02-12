-
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Венера Костадинова от Пловдив.
Венера започна играта си с кутия номер 8 и бързо отказа първите оферти на Банкера от 2000 €, 1000 € и 2121 €. Нейната цел бяха 50 000 €, които още не беше разкрила и това я накара да отхвърли и следващите предложения за 1500 € и смяна на кутиите. За съжаление след това откри кутията с мечтаната сума, а в последните три кутии останаха чаша, 500 € и 15 000 €. Следвайки интуицията си, реши да рискува отново и отказа сигурните 1000 €, а с последната кутия успя да открие чашата. С 500 € в едната кутия и 15 000 € в другата, Венера бе изправена пред едно от най-трудните решения в играта. Банкерът предложи изкушаваща оферта от 4999 € и този път тя реши да не рискува и прие сигурната сума. Щастието ѝ беше пълно, когато на финала откри в своята кутия едва 500 €. Венера успя да надхитри Банкера, продаде кутията си и си тръгва от „Сделка или не“ с отлична сделка, която ѝ донесе печалба от 4999 €.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра - гледайте "Сделка или не" тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.
