Историята на осъдена за катастрофа с жертва, която разказва как се стига до фаталния край

Животът й е като сериал – или като филм на ужасите, според нея. Започнахме разказа на Росица Бурса – актриса от България, която от години живее в Нидерландия, но… убива човек при катастрофа в София. Разговаряме ден преди да влезе в затвора за изтърпяване на наказанието за това престъпление.

„Ничия земя“: Ден преди затвора

Избрала е да лежи в Амстердам, а не в Сливен, защото има това право, макар че присъдата в чужбина ще бъде по-дълга. Разказваме тази история, защото тя може да спаси! Може да спасява и то само ако за миг допуснете, че смелостта от питието е толкова смела, че да посегне на другия… без дори да пита…

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.

 

