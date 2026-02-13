-
Очарователна френскa вечеря с аромат на рози от Алекс Гърдева в „Черешката на тортата“
-
Скандалджиеви срещу Маркови в "Семейни войни"
-
Късметлийска игра в "Сделка или не"
-
„На кафе“ празнува рождения ден на Гала с разходка из телевизионните спомени
-
„Ничия земя“: Преди затвора – част II
-
"Съдебен спор" между приятели заради неуредени финансови отношения
Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA
Тази събота туристическото предаване „Изживей България“ ще отведе зрителите в Кюстендил – градът на минералните извори, живописните пейзажи и вдъхновяващото изкуство. Еми, Франческа, Берни и Стивън ще бъдат посрещнати сред зеленината на хълма Хисарлъка, откъдето започва и тяхното ново приключение.
„Изживей България“ преоткрива съкровищата на Велико Търново
Регионът, известен със своите лековити минерални води още от римско време, ще разкрие пред участниците традиции, свързани със здравето, природата и билкарството. Сръчността и сетивата им ще бъдат поставени на изпитание в задачи, вдъхновени от местните обичаи и познания, предавани през поколенията.
Историята и културното наследство на Кюстендил ще оживеят и чрез среща с изкуството. Градът се свързва с името на художника Владимир Димитров – Майстора. Духът и творческото наследство ще вдъхнови Еми, Франческа, Берни и Стивън да видят красотата на региона през призмата на традиционните занаяти и изкуството.
„Изживей България“ е едно хубаво пътешествие, което разширява кръгозора
Как ще се справят участниците със задачата да открият силата на лековитите билки и кой ще се адаптира най-бързо към местните традиции? Не пропускайте да разберете тази събота от 16:00 ч. по NOVA.
Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Кюстендил.
Повече информация за „Изживей България“ може да откриете във Facebook страницата и Instagram профила на туристическата поредица.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни