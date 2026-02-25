Тормозът – онлайн и офлайн, е една от най-разпространените форми на психологическо насилие над деца. Ученици от 7. клас на СУ „Васил Левски“ в град Троян, заедно с техния преподавател по Български език и литература, се включват в националния конкурс на УНИЦЕФ „Училище за онлайн безопасност“ със собствена кампания срещу тормоза.

„Децата онлайн са изложени на голям тормоз поради много причини и искахме да им покажем, че не са сами“, споделя Радослава.

„Трябва да се говори повече по тази тема и хората, които са тормозени, да не мълчат“, допълва Виктория.

„Така решихме да направим нещо, с което можем да помогнем“, споделя Ава.

Учениците записват видео с признания на други деца, преживели тормоз в училище.

„Събрахме се един следобед за час-два и заедно обсъдихме за какво трябва да се говори във видеото. Това са истински истории, които се случват на деца навсякъде по света“, разказва Сияна.

Младият учител Християна Топузова подпомага процеса – тя е не само преподавател по БЕЛ, но и приятел на седмокласниците. А от УНИЦЕФ забелязват интересния им видеоразказ.

„Целя именно това – да скъся границата и да имат доверие към мен, за да изкажат спокойно мнението си. Затова нещата се случиха бързо – от идеята до реализацията на видеото“, разказва Християна Топузова, учител в СУ „Васил Левски“ – гр. Троян.

Според данни на УНИЦЕФ тормозът и насилието над деца, включително онлайн, се увеличават. Почти 16% от децата на възраст 11–15 години съобщават за кибертормоз, а сигналите за сексуално насилие в България вече са близо 200 000. Глобално, около 1 от 6 деца в училищна възраст в Европа и Централна Азия са засегнати от кибертормоз.

„Аз лично съм била обект на тормоз и съм искала винаги да помогна на други, които са го преживели. Знам, колко е гадно и те е страх от други хора – да говориш, да се показваш…не съм искала дори да ходя на училище“, разказва Божидара, ученичка в 7-ми клас в СУ „Васил Левски“ – гр. Троян

„Има смисъл. Те са амбицирани да говорят по тези теми. Да продължим. УНИЦЕФ ни даде страхотен старт и ние се преоткрихме заедно“, заявява Християна Топузова – учител в СУ „Васил Левски“ – гр. Троян.

NOVA е медиен партньор на УНИЦЕФ.