Експозицията показва 13 мащабни скулптури, които изследват диалога и общуването чрез форми, идеи и пространство.

Павел Койчев е скулптор с неспираща енергия, неповторима образност и интелектуална дълбочина. Вече повече от четири десетилетия той присъства на художествената сцена и може да бъде окачествен като творец с огромен принос за развитието и еволюцията на съвременния художествен изказ.

23-ият „Салон на изкуствата“ ще предложи разнообразна и стойностна културна програма с изложби, концерти, театрални и танцови спектакли, литературни срещи, кинопрожекции и специални събития за деца.

Ден преди официалното откриване, на 6 април, световноизвестният арфист Александър Болдачев ще изнесе концерт за първи път пред българска публика.

На 6 април предстои вдъхновяваща литературна среща с Владимир Левчев - носител на награда „Перото“ (2025) за цялостен принос. Събитието ще запознае публиката със стихосбирката „География на съня“ и с романа „Тази сянка под червената скала“.

Почитателите на мюзикъла ще могат да видят култовият спектакъл „Коса“ на 17 април на Държавната опера Пловдив, символ на антивоенното движение и духа на свободата.

Тази година в програмата са включени изненади и за децата - куклени спектакли и много забавления. На 31-ви май, ден преди празника на детето ще се състои събитието „Деца рисуват Двореца“, където, освен страхотни изненади и забавни игри, ще има и специална среща с любимата детска авторка на "Феята от захарницата" Катя Антонова, която ще рисува заедно с тях.

Програмата на „Салона на изкуствата“

Изложби:

07 - 22.04.2026 г. Мраморно фоайе - ОТКРИВАНЕ

Изложба на Павел Койчев „Общуване”

28 април - 15.05.2026г. Мраморно фоайе и полуетаж запад

София Хартиен фест 2026 „Отвъд повърхността”

05 – 17.05.2026г. Арт галерия

Изложба на дипломанти от 51 СУ „Елисавета Багряна”

19 – 31.05.2026г. Полуетаж запад

Изложба на Христо и Аделина Йотови „Огледални светове”

Сценични изкуства:

06.04.2026г. Зала 3, 19:00 часа

„Арфата и Болдачев” - концерт на виртуозният джаз арфист Александър Болдачев

08.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 19:00 часа

„Любов като лято” – театрално-танцов спектакъл на Веселка Кунчева и Явор Кунчев

17.04.2026г. Зала 1, 19:00 часа

Мюзикъл „Коса” – Държавна опера Пловдив

19.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 19:00 часа

Спектакъл „Светлици” – Вокален ансамбъл „Елици”

30.04.2026г. Зала 6, 19:00 часа

Международен ден на джаза – концерт на Патрик Бартли – джуниър квартет New Vision

03.05.2026г. Зала 1, 19:00 часа

75 години Държавен фолклорен ансамбъл ,,Филип Кутев”

15.05.2026г. Зала 1, 19:00 часа

Балет "Лебедово езеро" – Държавна опера Стара Загора

19.05.2026г. Зала 11, 19:00 часа

„Zaberski vs Yossifov” – авторски джаз концерт с участието на Ангел Заберски, Михаил Йосифов, Стоян Янкулов, Борис Таслев

Литература:

06 - 29.04.2026г. Литературен клуб ,,Перото”

Начало на литературните срещи с носителите на Награди „Перото” 2025

06.04. 2026г., 19:00 часа

Владимир Левчев носител на награда ,,Перото” 2025 за цялостен принос

15.04.2026г., 19:00 часа

Виолета Радкова носител на награда ,,Перото” 2025 в категория ,,Дебют”

16.04.2026г., 19:00 часа

Никола Петров носител на награда ,,Перото” 2025 в категория ,,Поезия”

18.04.2026г., 11:00 часа

Слави Стоев носител на награда ,,Перото” 2025 в категория ,,Детска литература”

29.04.2026г., 18:00 часа

Специална литературна вечер в памет на писателя Ивайло Христов

Киносалон в салона:

07.04.2026г. 19:00 часа

LUX награди – „Звукът на любовта/ Sorda”

14.04.2026г., 17:30 часа

„Ангелско яйце”

14.04.2026г., 19:15 часа

„One for the hard”

26.04.2026г., 18:00 часа

„Булевардът на залеза”

26.04.2026г., 20:30 часа

„Пинк флойд”

28.04.2026г., 19:00 часа

„Мълчанието на агнетата” с модератор Светлозар Желев за книгата на Томас Харис

Програма за деца:

16.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:00 часа

„Принцесата и свинарят” - Арт театър

17.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:00 часа

„Любовта към трите портокала” - Арт театър

22.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:00 часа

„Вълшебник – приятел” - Арт театър

30.05.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:30 часа

„Историята на Пепеляшка” - ДТ Габрово

31.05.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:30 часа

,,Маугли” – ДКТ Сливен

31.05.2026г. Тераса А6

,,Деца рисуват Двореца”

02.06.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 18:00 часа

„Пинокио” – Държавна опера Стара Загора

„Салонът на изкуствата“ продължава до 2 юни. NOVA е медиен партньор на събитието.

