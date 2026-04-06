На 7 април от 18:00 ч. с изложбата „Общуване“ на големия скулптор Павел Койчев се открива пролетното издание на „Салона на изкуствата“ в НДК
Експозицията показва 13 мащабни скулптури, които изследват диалога и общуването чрез форми, идеи и пространство.
Павел Койчев е скулптор с неспираща енергия, неповторима образност и интелектуална дълбочина. Вече повече от четири десетилетия той присъства на художествената сцена и може да бъде окачествен като творец с огромен принос за развитието и еволюцията на съвременния художествен изказ.
23-ият „Салон на изкуствата“ ще предложи разнообразна и стойностна културна програма с изложби, концерти, театрални и танцови спектакли, литературни срещи, кинопрожекции и специални събития за деца.
Ден преди официалното откриване, на 6 април, световноизвестният арфист Александър Болдачев ще изнесе концерт за първи път пред българска публика.
На 6 април предстои вдъхновяваща литературна среща с Владимир Левчев - носител на награда „Перото“ (2025) за цялостен принос. Събитието ще запознае публиката със стихосбирката „География на съня“ и с романа „Тази сянка под червената скала“.
Почитателите на мюзикъла ще могат да видят култовият спектакъл „Коса“ на 17 април на Държавната опера Пловдив, символ на антивоенното движение и духа на свободата.
Тази година в програмата са включени изненади и за децата - куклени спектакли и много забавления. На 31-ви май, ден преди празника на детето ще се състои събитието „Деца рисуват Двореца“, където, освен страхотни изненади и забавни игри, ще има и специална среща с любимата детска авторка на "Феята от захарницата" Катя Антонова, която ще рисува заедно с тях.
Програмата на „Салона на изкуствата“
Изложби:
07 - 22.04.2026 г. Мраморно фоайе - ОТКРИВАНЕ
Изложба на Павел Койчев „Общуване”
28 април - 15.05.2026г. Мраморно фоайе и полуетаж запад
София Хартиен фест 2026 „Отвъд повърхността”
05 – 17.05.2026г. Арт галерия
Изложба на дипломанти от 51 СУ „Елисавета Багряна”
19 – 31.05.2026г. Полуетаж запад
Изложба на Христо и Аделина Йотови „Огледални светове”
Сценични изкуства:
06.04.2026г. Зала 3, 19:00 часа
„Арфата и Болдачев” - концерт на виртуозният джаз арфист Александър Болдачев
08.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 19:00 часа
„Любов като лято” – театрално-танцов спектакъл на Веселка Кунчева и Явор Кунчев
17.04.2026г. Зала 1, 19:00 часа
Мюзикъл „Коса” – Държавна опера Пловдив
19.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 19:00 часа
Спектакъл „Светлици” – Вокален ансамбъл „Елици”
30.04.2026г. Зала 6, 19:00 часа
Международен ден на джаза – концерт на Патрик Бартли – джуниър квартет New Vision
03.05.2026г. Зала 1, 19:00 часа
75 години Държавен фолклорен ансамбъл ,,Филип Кутев”
15.05.2026г. Зала 1, 19:00 часа
Балет "Лебедово езеро" – Държавна опера Стара Загора
19.05.2026г. Зала 11, 19:00 часа
„Zaberski vs Yossifov” – авторски джаз концерт с участието на Ангел Заберски, Михаил Йосифов, Стоян Янкулов, Борис Таслев
Литература:
06 - 29.04.2026г. Литературен клуб ,,Перото”
Начало на литературните срещи с носителите на Награди „Перото” 2025
06.04. 2026г., 19:00 часа
Владимир Левчев носител на награда ,,Перото” 2025 за цялостен принос
15.04.2026г., 19:00 часа
Виолета Радкова носител на награда ,,Перото” 2025 в категория ,,Дебют”
16.04.2026г., 19:00 часа
Никола Петров носител на награда ,,Перото” 2025 в категория ,,Поезия”
18.04.2026г., 11:00 часа
Слави Стоев носител на награда ,,Перото” 2025 в категория ,,Детска литература”
29.04.2026г., 18:00 часа
Специална литературна вечер в памет на писателя Ивайло Христов
Киносалон в салона:
07.04.2026г. 19:00 часа
LUX награди – „Звукът на любовта/ Sorda”
14.04.2026г., 17:30 часа
„Ангелско яйце”
14.04.2026г., 19:15 часа
„One for the hard”
26.04.2026г., 18:00 часа
„Булевардът на залеза”
26.04.2026г., 20:30 часа
„Пинк флойд”
28.04.2026г., 19:00 часа
„Мълчанието на агнетата” с модератор Светлозар Желев за книгата на Томас Харис
Програма за деца:
16.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:00 часа
„Принцесата и свинарят” - Арт театър
17.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:00 часа
„Любовта към трите портокала” - Арт театър
22.04.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:00 часа
„Вълшебник – приятел” - Арт театър
30.05.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:30 часа
„Историята на Пепеляшка” - ДТ Габрово
31.05.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 11:30 часа
,,Маугли” – ДКТ Сливен
31.05.2026г. Тераса А6
,,Деца рисуват Двореца”
02.06.2026г. Зала 2, Театър Азарян, 18:00 часа
„Пинокио” – Държавна опера Стара Загора
„Салонът на изкуствата" продължава до 2 юни.
