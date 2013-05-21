От 27 май до 1 юни в офисите на българските компании ще се проведе инициативата "Waste Office Week”. Целта на кампанията е да накара служителите да изхвърлят отпадъците разделно и на работното си място.



До момента за участие в кампанията са се записали 35 фирми, всяка с различен брой служители - от 10 до 3 хиляди. Зелената идея подкрепя и Нова телевизия.



Всеки ден от седмицата, през която ще тече кампанията, е посветен на различен тип отпадък – пластмаса, хартия, стъкло, метал. Служителите ще могат да се запознаят с любопитни факти, като например този, че енергията от рециклирането на стъклена бутилка е достатъчна, за да гледате 20 минути телевизия.



Още по темата гледайте във видеото.