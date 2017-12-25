В оставащите два почивни дни за Коледа за всички, които ще пътуват с БДЖ ще има още близо 18 000 допълнителни места във влаковете.

С тях ще бъдат увеличени влаковете, които пътуват по най-натоварените линии - София, Варна, Бургас, Русе, Видин, Лом, Петрич и Горна Оряховица.

Десетки автобуси и допълнителни места във влаковете за Коледа

Допълнителни 1000 места ще има и в спалните вагони. По автогарите са предвидени допълнителен брой автобуси.

ВИЖТЕ ОЩЕ: