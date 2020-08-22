Цанко Цанков ще кандидатства за Гинес
Българин подобри световния рекорд от 12 часа плуване без прекъсване в 50-метров басейн.
Точно в 19:30 часа Цанко Цанков спря да плува, като няколко часа по-рано 33-годишният плувец успя да подобри рекорда, поставен преди 22 години. Досегашният рекорд бе дело на словенецът Мартин Стрел достигнал 41км и 200 метра за същото време.
Плувецът Цанко Цанков с опит да подобри световен рекорд (ВИДЕО+СНИМКИ)
Новият световен рекорд ще е поне с 10 километра повече, ще бъде вписан в международните регистри и ще кандидатства за Гинес.
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