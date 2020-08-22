Българин подобри световния рекорд от 12 часа плуване без прекъсване в 50-метров басейн.

Точно в 19:30 часа Цанко Цанков спря да плува, като няколко часа по-рано 33-годишният плувец успя да подобри рекорда, поставен преди 22 години. Досегашният рекорд бе дело на словенецът Мартин Стрел достигнал 41км и 200 метра за същото време.

Плувецът Цанко Цанков с опит да подобри световен рекорд (ВИДЕО+СНИМКИ)

Новият световен рекорд ще е поне с 10 километра повече, ще бъде вписан в международните регистри и ще кандидатства за Гинес.

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