Критикът на Кремъл беше изписан от болница миналия месец
Критикът на Кремъл Алексей Навални заяви за списание "Шпигел", че руският президент Владимир Путин стои зад възможното му отравяне, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Според германските лекари, които лекуваха Навални в берлинската болница „Шарите”, той е бил отровен с нервнопаралитичен газ "Новичок". Руският опозиционер беше изписан миналия месец.
"Казвам, че Путин стои зад това престъпление, и нямам други версии за случилото се", каза Навални пред германското списание. Кремъл отрича да е замесен в инцидента и заяви, че все още не са му предоставени доказателства, че е било извършено престъпление, припомня Ройтерс.
Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай. После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые - так вышло - сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем «неизвестные добрые друзья». Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет. Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей. Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: «это токсическое отравление», - и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята. Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.
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Навални заяви за "Шпигел", че ще се върне в Русия. "Задачата ми сега е да остана безстрашен. И аз не се страхувам", каза той. Според близък до Навални политически активист на руския опозиционен лидер ще е нужен още поне един месец, за да се възстанови напълно.
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