Критикът на Кремъл Алексей Навални заяви за списание "Шпигел", че руският президент Владимир Путин стои зад възможното му отравяне, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Според германските лекари, които лекуваха Навални в берлинската болница „Шарите”, той е бил отровен с нервнопаралитичен газ "Новичок". Руският опозиционер беше изписан миналия месец.

"Казвам, че Путин стои зад това престъпление, и нямам други версии за случилото се", каза Навални пред германското списание. Кремъл отрича да е замесен в инцидента и заяви, че все още не са му предоставени доказателства, че е било извършено престъпление, припомня Ройтерс.

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Навални заяви за "Шпигел", че ще се върне в Русия. "Задачата ми сега е да остана безстрашен. И аз не се страхувам", каза той. Според близък до Навални политически активист на руския опозиционен лидер ще е нужен още поне един месец, за да се възстанови напълно.

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