Въоръженият е бил прострелян от полицията, откаран е в болница

Нападател с нож уби трима мъже край железопътната гара на руския уралски град Екатеринбург. Това съобщи днес местният клон на федералното следствие.
 

По предварителни данни конфликтът е бил свързан с употреба на алкохол. На местопроизшествието работят следователи и криминалисти, предаде ТАСС.
 

Срещу нападателя, въоръжен с нож, е използвано полицейско служебно оръжие. Той е ранен и откаран в болница, съобщи полицейското управление на Свердловска област, чийто център е Екатеринбург.
Източник: БТА