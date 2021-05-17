Нападател с нож уби трима мъже край железопътната гара на руския уралски град Екатеринбург. Това съобщи днес местният клон на федералното следствие.



В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих



Три человека погибли. По одним данным, нападавший ликвидирован, по другим — задержан (официальных данных пока также нет) pic.twitter.com/zoj4nB4auB — URA.RU (@ura_ru) May 17, 2021

По предварителни данни конфликтът е бил свързан с употреба на алкохол. На местопроизшествието работят следователи и криминалисти, предаде ТАСС.



Срещу нападателя, въоръжен с нож, е използвано полицейско служебно оръжие. Той е ранен и откаран в болница, съобщи полицейското управление на Свердловска област, чийто център е Екатеринбург.