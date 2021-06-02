Булеварди и улици се превърнаха в реки
Порой и градушка в Бурса предизвикаха наводнения и затрудниха живота на местните жители, съобщава турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.
Bursa’yı sel esir aldı— Cahil Profesör (@Cahil_Professor) June 2, 2021
Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/vNpfBfZV4j
За кратко булеварди и улици се превърнаха в реки, а подлези бяха наводнени. Залети от вода бяха офиси, жилища, магазини.
⚡Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.— SuperHaber (@superhaber) June 2, 2021
➡️Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Parke taşları yerinden sökülürken, yağış nedeniyle ağaçların dalları kırıldı. pic.twitter.com/acZpyIeOoN
Правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/ съобщи, че няма данни за пострадали хора. Пожарни екипи работят в засегнатите части на града.
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi https://t.co/G9ICKCPGc4 pic.twitter.com/IMIspy93Jt— CNN TÜRK #MaskeniTak 😷 (@cnnturk) June 2, 202