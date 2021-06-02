Булеварди и улици се превърнаха в реки

Порой и градушка в Бурса предизвикаха наводнения и затрудниха живота на местните жители, съобщава турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

За кратко булеварди и улици се превърнаха в реки, а подлези бяха наводнени. Залети от вода бяха офиси, жилища, магазини.

Правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/ съобщи, че няма данни за пострадали хора. Пожарни екипи работят в засегнатите части на града.
Източник: БТА