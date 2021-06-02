Порой и градушка в Бурса предизвикаха наводнения и затрудниха живота на местните жители, съобщава турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Bursa’yı sel esir aldı Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/vNpfBfZV4j

За кратко булеварди и улици се превърнаха в реки, а подлези бяха наводнени. Залети от вода бяха офиси, жилища, магазини.

⚡Bursa'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar gölü döndü, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.



➡️Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Parke taşları yerinden sökülürken, yağış nedeniyle ağaçların dalları kırıldı. pic.twitter.com/acZpyIeOoN