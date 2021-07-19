Ако мислите, че знаменитостите излизат само с други знаменитости, като цяло сте прави. Има обаче и случаи, в които звездите се влюбват в обикновени хора и доказват колко неочаквана може да бъде истинската обич, пише Bright Side. В ГАЛЕРИЯТА ТУК вижте някои от известните личности, които доказват, че любовта не познава граници.

Снимка: gettyimages

Още любопитни галерии:

Звездите, които все още са приятели с бившите си (ГАЛЕРИЯ)

Пороците на звездите (ГАЛЕРИЯ)

Емблематичните екранни двойки с уникална химия (СНИМКИ ПРЕДИ И СЕГА)