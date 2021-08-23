Снимка: iStock
Шофьорът е загубил контрол над управлението
Над 30 души са ранени при автобусна катастрофа в турския средиземноморски окръг Мерсин, предаде турската частна телевизия CNN Turk.
Mersin'de yolcu otobüsü devrildi— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 23, 2021
🔹Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.
🔹Yaralılardan bir kısmının tedavisi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. pic.twitter.com/Eb2R1K72dl
Превозното средство е пътувало от Анталия за Газиантеп. В района на селището Капъзлъ шофьорът е загубил контрол над управлението и автобусът се е преобърнал край пътя.
Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Otuz üç kişi yaralandı. https://t.co/ikkSdpX9ZU— Yeni Şafak (@yenisafak) August 23, 2021
Ранени са 30 пътници, двамата шофьори и един асистент. На мястото са изпратени екипи на жандармерията, полицията, противопожарната служба и бърза помощ. По-тежко пострадалите са откарани в болница.
Mersin'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı— EHA MEDYA (@eha_medya) August 23, 2021
▪️Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi.
▪️Kazada 30 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. pic.twitter.com/bvnaiMNNN3