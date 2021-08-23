Шофьорът е загубил контрол над управлението

Над 30 души са ранени при автобусна катастрофа в турския средиземноморски окръг Мерсин, предаде турската частна телевизия CNN Turk.


​Превозното средство е пътувало от Анталия за Газиантеп. В района на селището Капъзлъ шофьорът е загубил контрол над управлението и автобусът се е преобърнал край пътя.


​Ранени са 30 пътници, двамата шофьори и един асистент. На мястото са изпратени екипи на жандармерията, полицията, противопожарната служба и бърза помощ. По-тежко пострадалите са откарани в болница.
Източник: БТА