Думата „password” e най-популярната парола, използвана по света през тази година, за защита на онлайн профили. Изследването е на компания „Nordpass”. На второ място в класацията е цифровата комбинация от едно до шест.

Методи работи като монтажист в NOVA. Ежедневно по време на смяна използва социалните мрежи.

„Ако някой дойде и ти остави лист с нещата, които трябва да направиш, не става, защото тук, в новините, динамиката е съвсем различна и постоянно трябва да се обновява”, обяснява Методи Андонов.

За да защити личните данни в профилите си залага на дълга и сложна парола.

Коя е най-често използваната парола в света

„Винаги гледам паролата ми да бъде около 19 символа, микс от думи и цифри. Като бях доста по-малък, първият имейл, когато си направих, беше с желязната парола от шест единици. Странно беше, че никой не успя да я хакне”, коментира Методи.

Според изследване в над 30 държави думата „password” е най-използваната… парола в света. Тя е предпочитан избор в Австралия, Великобритания и Индия.

„В англоговорящите страни много известна парола, например, беше let me in - пусни ме да вляза”, обяснява Любомир Тулев, експерт по информационна сигурност.

Втората най-често използвана парола е цифровата комбинация от едно до шест. Подобни практики има и у нас.

„Много често в случаите, които разследваме, установяваме, че жертвите използват подобни пароли – имена, рождени дати, части от ЕГН-та“, обясни Владимир Димитров, отдел „Киберпрестъпност” в ГДБОП.

По думите на експерти кратките пароли – без главни букви и специални знаци, са сред най-лесните мишени.

„Когато паролата е съставена само от букви или само от цифри и тя е до осем символа, отнема секунда на една хакерска програма да разбие такава парола“, обяснява Любомир Тулев.

Но съществуват трикове, ако ни е трудно да запомним по-сложна парола.

„Някои хора правят смислови асоциации. Определено е добра идея да използваме генератор от интернет сайт, който генерира пароли и да ги запазваме или в програма мениджър за пароли или в интернет браузъра”, смята Владимир Димитров.

В случай че не използваме генератор за пароли, е нужно да следвам няколко златни правила.

„Когато използваме комбинация от малки букви, големи букви, цифри и специални знаци и тази парола е дълга минимум 12 символа. На технология, използвана от хакер, би отнемало 3 000 години, за да разбие тази парола”, смята Любомир Тулев.