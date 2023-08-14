-
Катастрофа между трамвай и полицейски автомобил в София
-
Пожар затвори пътя към Слънчев бряг, гори гора край бургаски села (ВИДЕО)
-
Застреляха лъвица, избягала от ферма в Южна Корея (ВИДЕО)
-
Морска мина се взриви близо до кей в Румъния (ВИДЕО)
-
Мъж блъсна жена с тротинетка и счупи ръката ѝ
-
Мощен пожар в склад за торове край Москва (ВИДЕО)
На място пристигна кметът на Бургас Димитър Николов
Пожарът край село Изворище, Бургаско се разраства. Евакуирани са хората от няколко къщи.
На място пристигна и кметът на Бургас Димитър Николов.
С огъня се борят 11 пожарни. Извикана е и помощ от Сливен и Ямбол.
Пожар затвори пътя към Слънчев бряг, гори гора край бургаски села (ВИДЕО)
Пожарът пламнал по обед и заради силния вятър, който на моменти достигаше до 40 м/сек., се е разпространил бързо. По-рано директорът на пожарната в Бургас Николай Николаев заяви пред NOVA, че огънят е обхванал няколко хиляди декара.
„Има опасност за село Изворище”, заяви Николай Николаев.
Вятърът вече носи пламъците към село Банево.