Пожарът край село Изворище, Бургаско се разраства. Евакуирани са хората от няколко къщи.

На място пристигна и кметът на Бургас Димитър Николов.

С огъня се борят 11 пожарни. Извикана е и помощ от Сливен и Ямбол.

Пожар затвори пътя към Слънчев бряг, гори гора край бургаски села (ВИДЕО)

Пожарът пламнал по обед и заради силния вятър, който на моменти достигаше до 40 м/сек., се е разпространил бързо. По-рано директорът на пожарната в Бургас Николай Николаев заяви пред NOVA, че огънят е обхванал няколко хиляди декара.

„Има опасност за село Изворище”, заяви Николай Николаев.

Вятърът вече носи пламъците към село Банево.