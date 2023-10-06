Актьорът Кийт Джеферсън почина на 53 години, съобщи ЮПИ. Джеферсън често работеше с режисьора Куентин Тарантино и с актьора Джейми Фокс. "Най-известните филми с негово участие са "Джанго без окови", "Омразната осморка", "Имало едно време в Холивуд". Кийт Джеферсън е бил болен от рак.

Актьорът Джейми Фокс изрази скръбта си с пост и обща снимка в Instagram.

"Ще ни липсваш. Ще е нужно много време, за да се справим с това. Сбогом, приятелю. Обичам те", се казва в съобщението на Фокс.