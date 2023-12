Продукции от Великобритания, Германия, Финландия, Украйна и други държави са сред 15-те, попаднали в краткия списък за наградата "Оскар" в категорията за най-добър международен филм, но българският "Уроците на Блага" отпадна от надпреварата, съобщиха Асошиейтед прес и ДПА.

Общо 88 държави подадоха предложения за тази категория.

Германия има два филма в краткия списък "Учителската стая" (Das Lehrerzimmer) на режисьора Илкер Катак и "Идеални дни" (Perfect Days) на Вим Вендерс. Филмът на Вендерс обаче е заснет в Токио и представлява Япония.

В краткия списък са също "Падащи листа" (Falling Leaves) от Финландия, "Вкусът на нещата" (The Taste of Things) от Франция, "Аз, капитанът" (Io Capitano) от Италия, британският "Зона на интерес", испанският "Снежно общество" (Society of the Snow), украинският "20 дни в Мариупол".

От краткия списък с 15 кандидати пет ще бъдат номинирани на 23 януари. Церемонията за наградите "Оскар" е насрочена за 10 март в Лос Анджелис. Комикът Джими Кимъл ще бъде водещ за четвърти път.