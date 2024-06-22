В събота футболните срещи от UEFA EURO 2024 са от 16 ч., 19 ч. и 22 ч. Двубоите между отборите ще се предават пряко по DIEMA, DIEMA SPORT 3, както и НА ЖИВО С КАРТИНА на Gong.bg .

Програма за 22 юни: Група F, мач 2 16:00 Грузия - Чехия - гледайте по DIEMA, DIEMA SPORT 3 и Gong.bg



19:00 Турция - Португалия - гледайте НА ЖИВО С КАРТИНА в Gong.bg Група E, мач 2 22:00 Белгия - Румъния - гледайте НА ЖИВО С КАРТИНА в Gong.bg. Футболните фенове ще могат да проследят двубоите от UEFA EURO 2024 по NOVA, DIEMA, DIEMA SPORT 3, в каналите от премиум пакета DIEMA XTRA, както и онлайн на стрийминг платформата PLAY DIEMA XTRA, и в спортния портал Gong.bg