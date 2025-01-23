Снимки: Велизар Чакалов, Facebook група "Катастрофи в София"
При инцидента има и пострадало момиче
Тролей блъсна възрастна жена в столичния кв. "Хаджи Димитър". Тя е починала на място. От МВР заявиха за NOVA, че инцидентът е станал около 15:15 ч.
Едно момиче, което се е возило в тролея, е пострадало. То е прегледано от медицински екип.
Тролей блъсна дете до „Орлов мост” в София (СНИМКИ)
Според очевидци жертвата е пресичала на място, където няма пешеходна пътека.
Тролей блъсна жена в София (ВИДЕО+СНИМКИ)Редактор: Весела Веселинова